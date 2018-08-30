اليورو يهبط لأدنى مستوى في أسبوع مقابل الاسترليني

تراجع اليورو إلى أدنى مستوياته في أسبوع مقابل الجنيه الاسترليني اليوم الخميس مواصلا موجة خسائره التي بدأها الليلة الماضية بعد أن لمح كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن الخروج البريطاني إلى موقف مرن تجاه بريطانيا في المحادثات الجارية. ونزل اليورو في المعاملات المبكرة بلندن 0.2 بالمئة إلى أقل سعر في أسبوع أمام العملة البريطانية عند 89.73 بنس لتصل خسائره منذ الجلسة الماضية إلى 1.3 بالمئة. وقال ميشيل بارنييه إن الاتحاد الأوروبي مستعد لعرض علاقة وثيقة غير مسبوقة على بريطانيا بعد انسحابها من الاتحاد لكنه لن يسمح بأي شيء قد يضعف سوقه المشتركة.