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الطاقة
النفط
الغاز
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رسومات بيانية وإنفوجرافيك
انفوجرافيك| جيولوجي يتوقع ظهور قارة جديدة بعد 250 مليون سنة
رسومات بيانية وإنفوجرافيك
انفوجرافيك| جيولوجي يتوقع ظهور قارة جديدة بعد 250 مليون سنة
الخميس 30 أغسطس 2018
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