"مجموعة الحكير" تعلن حصول شركة لوكس للترفيه على رخصة تشغيل للسينما في المملكة

أعلنت شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة و التنمية عن حصول تحالف مجموعة الحكير و شركة سينابوليس العالمية و مجموعة الطاير الاماراتية (شركة لوكس للترفيه) على الرخصة الرابعة من هيئة الإعلام المرئي والمسموع لإنشاء وتشغيل دور عرض سينمائي بالمملكة العربية السعودية.

ومن الجدير بالذكر أن شركة سينابوليس تعتبر رابع أكبر مشغل سينما بالعالم حيث تدير 652 مجمع سينمائي في 14 دولة حول العالم بينما تعتبر مجموعة الطاير أحد أكبر الشركات الرائدة في مجال العلامات التجارية وقطاع التجزئة بدولة الإمارات العربية المتحدة والخليج.

و تستهدف الشركة انشاء حوالي 300 شاشة عرض في ١٥ مدينة بالمملكة لتقديم عدة مفاهيم مختلفة لأشكال تشغيل شاشات العرض السينمائي منها عالية الجودة وسينما قاعات الاطفال و القاعات الاقتصادية ملتزمة في ذلك بما يتوافق مع اللائحه التنفيذيه لهيئة الاعلام المرئي و المسموع GCAM.