"وفا للتأمين" تدعو المساهمين لاجتماع آخر مهلة لمعالجة الخسائر المتراكمة

إشارة إلى إعلان الشركة بتاريخ 29-07-2018 م بخصوص بلوغ خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس المال، وإعلان الشركة بتاريخ 07-08-2018م عن توصية مجلس الإدارة حيال معالجة الخسائر المتراكمة، وإعلان الشركة بتاريخ 16-08- 2018م عن الدعوة لإجتماع الجمعية العامة غير العادية لمعالجة الخسائر المتراكمة. تود الشركة أن توضح أنه في حال عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية خلال خمسة وأربعين يوماً من علم مجلس الإدارة بالخسائر (والتي تنتهي بتاريخ 11-09-2018م) أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع، فستعد الشركة منقضية بقوة النظام بحسب ما ورد في المادة الخمسين بعد المائة من نظام الشركات.

كما تود الشركة التوضيح لعموم المساهمين أنه في حال قررت الجمعية زيادة رأس المال بعد اخذ الموفقات الرسمية من الجهات المختصة ولم يتم الاكتتاب في كل زيادة رأس المال خلال تسعين يوماً من صدور قرار الجمعية بالزيادة أو في حال قررت الجمعية حل الشركة قبل أجلها المحدد في نظامها الاساس واستكملت الشركة اخذ الموافقات الرسمية من الجهات المختصة فستعتبر الشركة منقضية ويلغى إدراج اسهمها من السوق المالية.

وعليه ، تؤكد الشركة ضرورة حضور مساهميها الكرام للجمعية غير العادية أو التصويت الألي أو التوكيل على بنود الجمعية وذلك تجنباً لانقضاء مهلة انعقاد الجمعية.