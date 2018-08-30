شرطة سول تداهم مقر "بي إم دبليو"

داهمت الشرطة في كوريا الجنوبية اليوم الخميس مقر شركة "بي إم دبليو كوريا" لصناعة السيارات، وذلك ضمن تحقيقات بشأن ما إذا كانت الشركة الألمانية أخفت وجود عيوب أدت لوقوع سلسلة من حوادث احتراق المحركات خلال هذا العام. وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أنه تم إرسال فريق يتألف من 30 محققا لتفتيش المقر. ويشار إلى أن نحو 40 سيارة من طراز "بي إم دبليو" اندلعت بها النيران هذا العام، مما دفع العملاء لتقديم شكوى للشرطة مطلع هذا الشهر من أجل فتح تحقيق جنائي مع الشركة وتسعة مسؤولين بارزين. وبدأت وزارة النقل في إجراء التحقيق، واستدعت في 15 آب/أغسطس الجاري 106 آلاف سيارة "بي إم دبليو" من أجل إجراء فحص سلامة إلزامي. ويشار إلى أنه هذ المشكلة تتعلق بـ 42 طرازا تم تصنيعه في الفترة بين آذار/مارس 2011 و تشرين ثان/نوفمبر 2016