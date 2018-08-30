عمومية "جاكو" توافق على تعديل صلاحيات الرئيس والعضو المنتدب وأمين السر

أعلنت شركة القصيم القابضة للاستثمار عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث ) والتي عقدت في تمام الساعة السادسة والنصف مساءاً من يوم الأربعاء 18-12-1439 هـ الموافق 29-08-2018 م في مقر ادارة الشركة بمدينة بريدة بعد اكتمال النصاب القانوني حيث بلغت أسهم الحضور متضمنةً التصويت عن بعد 3213031 سهما بنسبة 10.710 % ، وذلك بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة ( الاستاذ / عبدالعزيز بن عبدالله الحميد رئيس مجلس الإدارة و الأستاذ / شاكر بن عبدالله الحميد رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت و الأستاذ / بدر بن حمد القاضى رئيس لجنة المراجعة و الأستاذ / فهد بن يحي اليحياء و الأستاذ / سلطان بن عبدالله العثمان و الأستاذ / أحمد بن محمد البراك )

وقد كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي :

1 - التصويت بالموافقة على تعديل المادة الحادية والعشرون من النظام الأساسى للشركة والخاصة بـــ ( صلاحيات الرئيس والعضو المنتدب وأمين السر ) حيث بلغت نسبة التصويت بالموافقة على هذا البند 99.67 % والتى تمثل أكثر من ثلثى الأسهم الممثلة فى الإجتماع كما هو بالمادة الثالثة والثلاثون من النظام الأساسي للشركة .