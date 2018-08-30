إيداع تطبق الزيادة في القيمة الإجمالية لإصدارات صكوك الحكومة

أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية ("إيداع") عن تطبيق الزيادة في القيمة الاجمالية لإصدارات صكوك الحكومة السعودية بالريال (2018-07-5) و (2018-07-7) و (2018-07-10)، على "حسابات المركز" للمساهمين المستحقين هذا اليوم الخميس 19/12/1439هـ الموافق 30/8/2018م.

وكانت شركة السوق المالية السعودية (تداول) قد أعلنت أمس الموافقة على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية من فئة سبق إدراجها وفقاً لقواعد الإدراج الموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (2017-123-3) بتاريخ (9/4/1439هـ) الموافق (27/12/2017م) وذلك بقيمة إجمالية تبلغ (4,000,000,000) ريـال التالية تفاصيلها:

1. زيادة في إصدار رقم 5-07-2018 (رمز تداول:5268) بقيمة 2,250,000,000 ريال سعودي ليصل إلى 4,350,000,000 ريال.

2. زيادة في إصدار رقم 7-07-2018 (رمز تداول:5269) بقيمة 500,000,000 ريال سعودي ليصل إلى 1,462,000,000 ريال.

3. زيادة في إصدار رقم 10-07-2018 (رمز تداول:5270) بقيمة 1,250,000,000ريال سعودي ليصل إلى 1,653,000,000 ريال.

على ان يتم إدراج الزيادة ابتداءً من يوم 19/12/1439هـ الموافق 30/08/2018م