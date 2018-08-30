"فودافون أستراليا" و"تي بي جي تيليكوم" تتفقان على الإندماج في شركة واحدة

اتفقت شركتا "فودافون أستراليا" و "تي بي جي تيليكوم" على الاندماج ضمن صفقة بقيمة 11 مليار دولار، لتكوين شركة عملاقة جديدة للاتصالات، حسبما أعلنت الشركتان اليوم الخميس.

وفودافون هي ثالث أكبر مشغل للهواتف المحمولة في أستراليا بـ 6 ملايين مشترك وتعتبر"تي بي جي" ثاني أكبر مزود لخدمات الإنترنت بأكثر من 9ر1 مليون مشترك.

ويعد هذا الاندماج بمثابة محاولة للقدرة على منافسة عملاقي الاتصالات المحليين "تلسترا" و "أوبتوس" ، وهما مزودان لخدمات الإنترنت ومشغلان للهواتف المحمولة.

وستسمى الشركة الجديدة "تي بي جي تليكوم ليمتد" وأدرجت في البورصة الأسترالية.

وستحصل شركة فودافون أستراليا على حصة أغلبية تبلغ 1ر50% ، في حين ستحتفظ "تي بي جي" بالباقي في الشركة الجديدة.

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من عملية الدمج العام المقبل ، وتخضع لموافقة الجهات الرقابية، بما في ذلك هيئة مراقبة المنافسة.