اتفقت شركتا "فودافون أستراليا" و "تي بي جي تيليكوم" على الاندماج ضمن صفقة بقيمة 11 مليار دولار، لتكوين شركة عملاقة جديدة للاتصالات، حسبما أعلنت الشركتان اليوم الخميس.
وفودافون هي ثالث أكبر مشغل للهواتف المحمولة في أستراليا بـ 6 ملايين مشترك وتعتبر"تي بي جي" ثاني أكبر مزود لخدمات الإنترنت بأكثر من 9ر1 مليون مشترك.
ويعد هذا الاندماج بمثابة محاولة للقدرة على منافسة عملاقي الاتصالات المحليين "تلسترا" و "أوبتوس" ، وهما مزودان لخدمات الإنترنت ومشغلان للهواتف المحمولة.
وستسمى الشركة الجديدة "تي بي جي تليكوم ليمتد" وأدرجت في البورصة الأسترالية.
وستحصل شركة فودافون أستراليا على حصة أغلبية تبلغ 1ر50% ، في حين ستحتفظ "تي بي جي" بالباقي في الشركة الجديدة.
ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من عملية الدمج العام المقبل ، وتخضع لموافقة الجهات الرقابية، بما في ذلك هيئة مراقبة المنافسة.
"فودافون أستراليا" و"تي بي جي تيليكوم" تتفقان على الإندماج في شركة واحدة
اتفقت شركتا "فودافون أستراليا" و "تي بي جي تيليكوم" على الاندماج ضمن صفقة بقيمة 11 مليار دولار، لتكوين شركة عملاقة جديدة للاتصالات، حسبما أعلنت الشركتان اليوم الخميس.
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