تراجع البيزو الأرجنتيني إلى مستوى قياسي أمام الدولار الأمريكي

تراجع البيزو الأرجنتيني إلى مستوى قياسي بنسبة 15ر8% الأربعاء، بعد أن سعى الرئيس ماوريسيو ماكري دون جدوى تهدئة الأسواق بإعلانه أنه طلب من صندوق النقد الدولي تسريع الحصول على قرض بقيمة 50 مليار دولار.

وانخفض البيزو بحوالي 45% منذ بداية العام وأغلق عند مستوى 5ر34 مقابل الدولار الأمريكي يوم الأربعاء.

وفي وقت سابق ، ألقى ماكري خطابًا متلفزًا قال فيه إن "التعبير الجديد عن انعدام الثقة في الأسواق ، وتحديدًا حول قدرتنا التمويلية لعام 2019" دفعه إلى التوجه إلى صندوق النقد الدولي.

وأضاف: "لقد اتفقنا مع الصندوق على دفع جميع الأموال اللازمة لضمان الامتثال للبرنامج المالي في العام المقبل".

وفي بيان ، قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد إنها طلبت من موظفي الصندوق "إعادة دراسة مراحل البرنامج المالي".

وتمت الموافقة على تقديم القرض إلى الأرجنتين في يونيو ، مع منح بوينس آيرس إمكانية الحصول الفوري على 15 مليار دولار في حين أن المبلغ المتبقي سوف يتم توفيره خلال فترة القرض البالغة ثلاث سنوات.

وأشارت الأرجنتين إلى أنها لن تستفيد بالضرورة من المبلغ المتبقي.

لكن التضخم في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية زاد بنسبة 20% هذا العام ، مما زاد المخاوف من أن بوينوس آيريس لن تتمكن من الوفاء بالتزاماتها المالية.