فيما تشارك خمس جهات حكومية في صياغة نظام "الشرطة البيئية"، علمت "الاقتصادية" أن النظام ولوائحه وآلية العمل في مراحلها النهائية وسيتم رفعها للجهات العليا لإقرارها بعد الانتهاء منها.
ووفقا للمعلومات، فإن الجهات الحكومية التي درست النظام في عدة مراحل، تمثلت في "وزارة الداخلية، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة الاقتصاد والتخطيط، الهيئة السعودية للحياة الفطرية، الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة".
وكشفت مصادر، أن عمل "الشرطة البيئية" سيكون فقط لعملية الضبط والمراقبة، أما العقوبات فسيختص بها الجهاز القضائي، حيث إن كل الأنظمة يوجد بها عقوبات في كل الأحوال. وبينت المصادر، أن العديد من الأنظمة الموجودة في المملكة تخص جميع قطاعات البيئة ذات العلاقة، ويتم تنفيذها حاليا وتطبق عقوباتها على المخالفين، مبينا أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تعمل حاليا على مبادرة طموحة لإعادة صياغة هذه الأنظمة ومراجعتها.
وأوضحت، أن إنشاء "شرطة بيئية" في المملكة كان مطلبا، كما أن جميع العاملين والمهتمين في القطاعات البيئة المختلفة استبشروا خيرا بشكل كبير بالتوجه الإيجابي لهذا القرار. وأكدت أن الشرطة البيئية ستكون داعما كبيرا خاصة للحياة الفطرية والجوانب المتعلقة بالتنوع الأحيائي في المملكة، مثل "الصيد الجائر، الاحتطاب، تجريف التربة"، إضافة إلى المهام الأخرى المتعلقة بـ "جودة الهواء، التلوث البصري، النفايات"، مبينة أن ذلك يعزز الالتزام البيئي بشكل عام.
- اجتماع عربي يبحث دمج المؤسسات والمجالس الوزارية لتطوير العمل الاقتصادي
- 5 جهات تشارك في صياغة «الشرطة البيئية» .. والرفع للجهات العليا لإقراره
- المحاكم التجارية تقفز بعدد القضايا المنظورة 98 % في عام
- «مبادرة الاستثمار 2018» .. 11 رئيسا تنفيذيا يرسمون مستقبل الاقتصاد العالمي في الرياض
- توطين منافذ البيع في 4 أنشطة بعد 11 يوما
- «الإسكان» تطلق 4 مشاريع تحت الإنشاء بإجمالي 6499 وحدة
- «نمو» تستقر .. والسيولة عند 378 ألف ريال
- خطة ألمانية لتعزيز مكانتها كمركز مالي قادر على المنافسة
- رغم إجراءات 2016.. «الأموال القذرة» خارج سيطرة الحكومة الهندية
- ترمب مهددا عمالقة «الإنترنت»: كونوا حذرين فأنتم تسيرون على أرض مضطربة
أنت هنا
- الرئيسية
- أخبار اقتصادية
- محلية
- 5 جهات تشارك في صياغة «الشرطة البيئية» .. والرفع للجهات العليا لإقراره
أخبار اقتصادية- محلية
- «هيئة الاتصالات» لـ "الاقتصادية": الشركة المخلة بالتوطين ستحاسب
- إطلاق 5 برامج لتطوير صناعة وإنتاج عسل النحل في المملكة
- "الصناعات العسكرية" توقع اتفاقية تجارية مع "نافانتيا الإسبانية" لتوريد 5 سفن حربية بنسبة توطين تبلغ 60%
- "صدارة" و "كلية الجبيل الجامعية" توقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في المواد الأكاديمية والأبحاث العلمية
- 350 مخالفة ضد شركات تلاعبت ببطاقة كفاءة الطاقة لأجهزة كهربائية وإطارات
- "السعودية للكهرباء" توفر 109 مليون برميل ديزل ووقود خام منذ 2016
- "معادن" توقّع مذكرة تفاهم مع "جنرال الكتريك" لبحث التعاون في الحلول الرقمية لقطاع التعدين
- هيئة الاتصالات تطرح ترخيص جديد لتقديم خدمات البيع بالجملة للبنية التحتية
- توقيع محضر إنشاء مجلس تنسيقي بين المملكة والكويت
- 9.5 مليار ريـال واردات المملكة من الجوالات منذ بداية العام
أضف تعليق