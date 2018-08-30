المحاكم التجارية تقفز بعدد القضايا المنظورة 98 % في عام

قفز عدد القضايا التجارية التي استقبلتها المحاكم 98 في المائة خلال عام 1439 مقارنة بالعام الماضي، ليبلغ عددها 29986 قضية على منازعات تجارية.

يأتي هذا الارتفاع بعد مباشرة القضاء التجاري اختصاصاته بعد فصله عن محاكم ديوان المظالم وافتتاح ثلاث محاكم تجارية في كل من الرياض وجدة والدمام في أكتوبر 2017، وإسهامه في الإنجاز والفصل السريع في القضايا من خلال كوادر عمل من القضاة المتخصصين.

ذلك علاوة على حزمة من القرارات التي اتخذتها الوزارة في القضاء التجاري، لضمان سرعة إصدار الحكم التجاري وجودته، كان أهمها إضافة مادة إلى اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لتحديد موعد نظر القضايا التجارية بما لا يتجاوز 20 يوماً من تاريخ قيد الدعوى، إضافة إلى تحديد عدد الجلسات الإجمالية للنظر في القضايا التجارية، إذ لا يتجاوز نظر القضايا التجارية ثلاث جلسات.

ووفقاً لبيانات اطلعت "الاقتصادية" عليها، استحوذت المحاكم التجارية الثلاث المتخصصة على ما يقارب 69 في المائة، حيث بلغ عددها 20689 قضية مباشرة، فيما توزع باقي القضايا على الدوائر التجارية في محاكم المملكة.

واستقبلت المحكمة التجارية في الرياض 9906 قضايا، مسجلة الأعلى بـ 33 في المائة، تليها المحكمة التجارية في جدة بـ 6378 قضية، تليها المحكمة التجارية في الدمام 4405 قضايا. إلى ذلك بلغ إجمالي الأحكام الصادرة من المحاكم والدوائر التجارية لشهر ذي القعدة نحو 1969 حكمًا، بزيادة قدرها 70 في المائة، عن الأحكام الصادرة في الشهر نفسه من العام الماضي.

وبحسب تقرير وزارة العدل أمس، راوح عدد الأحكام الصادرة يوميًا بين 44 و165 حكمًا في اليوم، حيث شكلت الأحكام المنهية للدعوى 95 في المائة، من أحكام المحاكم والدوائر التجارية الصادرة. بينما بلغت نسبة الأحكام الإجرائية الأخرى 5 في المائة.

وصدر 84 في المائة من إجمالي الأحكام من محاكم ثلاث مناطق هي: الرياض، مكة المكرمة، والشرقية، كما شكلت الأحكام في الموضوع 91 في المائة، من إجمالي الأحكام المنهية للخصومة.

وتصدرت محاكم ودوائر منطقة مكة المكرمة القائمة بـ 692 حكمًا، تليها الرياض بـ 569 حكمًا، ثم الشرقية بـ 385 حكمًا، ثم القصيم بـ 106 أحكام، ثم المدينة المنورة بـ 84 حكمًا.

وسجلت محاكم منطقة تبوك 51 حكمًا، تليها عسير بـ 31 حكما، ثم حائل بـ 22 حكمًا، ثم الجوف بـ 18 حكمًا، ثم الباحة بـ 11 حكما.

وفيما يتعلق بإجمالي الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى "عامة، أحوال شخصية، جزائية"، خلال شهر ذي القعدة الماضي، فقد بلغت أكثر من 48 ألف حكم، بنقص قدره 3 في المائة عن الأحكام الصادرة في الشهر نفسه من العام الماضي.