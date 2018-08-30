«مبادرة الاستثمار 2018» .. 11 رئيسا تنفيذيا يرسمون مستقبل الاقتصاد العالمي في الرياض

كشف صندوق الاستثمارات العامة أمس عن تشكيل المجلس الاستشاري لمبادرة "مستقبل الاستثمار" للعام 2018، الذي يضم 11 رئيساً تنفيذياً من مختلف دول العالم وذوي تأثير كبير في قطاع التقنية والمال والأعمال، الذين يسهمون في التطوير المستمر لبرنامج المبادرة.

ومن المقرر انعقاد مبادرة "مستقبل الاستثمار" في مدينة الرياض في الفترة من 23 حتى 25 تشرين الأول (أكتوبر) 2018. حيث ستركز على الاستفادة من الاستثمارات لتوفير الفرص والقطاعات الجديدة، إضافة إلى رعاية الابتكار ورسم مستقبل الاقتصاد العالمي.

وسيسهم تنوع خبرات أعضاء المجلس الاستشاري في تعزيز مكانة مبادرة "مستقبل الاستثمار" للعام 2018 كمنصة رائدة وفريدة من نوعها عالمياً، إضافة إلى استكشاف فرص النمو الجديدة، ويقوم المجلس الاستشاري بصورة منتظمة بتقديم الإرشادات الاستراتيجية اللازمة لمختلف جوانب المبادرة، كما سيعمل على تعزيز الفرص المستقبلية المطروحة على مجموعة القادة العالميين الذين سيحضرون المبادرة.

ويضم المجلس الاستشاري الشخصيات، محمد علي العبّار مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية، وأجاي بانجا الرئيس التنفيذي في شركة ماستركارد، وفكتور تشو رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة فيرست إيسترن للاستثمار، وميلودي هوبسون الرئيس في شركة أرييل للاستثمار، وأريانا هافينجتون المؤسس الرئيس التنفيذي لـ "ثرايف جلوبال"، وجو كايسر الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس، ولبنى العليان الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة العليان المالية، وماسايوشي سون الرئيس التنفيذي لمجموعة سوفت بنك ستيفن شوارزمان، وتجاني تيام الرئيس التنفيذي لمجموعة كريدي سويس، وبيتر ثيل الشريك المؤسس في صندوق فاوندرز.

وتعليقاً على هذا الإعلان، قال أجاي بانا الرئيس التنفيذي لشركة ماستركارد إنكوربوريتد، عضو المجلس الاستشاري لمبادرة "مستقبل الاستثمار" 2018، "تستكشف الشركات والجهات الحكومية يوماً بعد يوم دور التكنولوجيا والشراكات في قيادة الابتكار الجديد وإيجاد فرص جديدة، من شأنها أن تسهم في النمو الاقتصادي والاجتماعي، ولقد أثبتت مبادرة "مستقبل الاستثمار" مكانتها كمنصة تجمع القادة ورواد المجال لمناقشة احتياجات المستقبل والمضي قدماً نحو الازدهار. ومثل هذه المناسبات والفعاليات هي ما يحفّز فعلاً على الإنجاز الحقيقي".

وقال فكتور تشو رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة فيرست إيسترن للاستثمار، عضو المجلس الاستشاري لمبادرة "مستقبل الاستثمار" 2018 "حققت مبادرة مستقبل الاستثمار في عامها الافتتاحي 2017 نجاحاً عظيماً في مد الجسور بين الشرق والغرب، وقد ضمت هذه المنصة أبرز قادة الفكر والأعمال من مختلف بقاع العالم لتبادل وجهات النظر حول القضايا والتحديات العالمية، الحالية منها والمستقبلية، وأصبحت المبادرة الآن حدثاً لا يفوت لرواد الأعمال والفاعلين من مختلف الجهات ولأولئك الذين يريدون فهماً أعمق وأفضل لعالمنا الذي يسير بخطى حثيثة نحو العولمة".

وصرحت أريانا هافينجتون مُؤسِسة شركة ثرايف جلوبال ورئيستها التنفيذية وعضو المجلس الاستشاري لمبادرة "مستقبل الاستثمار" 2018، "أثبتت مبادرة "مستقبل الاستثمار" منذ انطلاقتها الأولى العام الماضي أنها حدث لا غنى عنه في عالم الأعمال، ولا سيما بالنسبة إلى أولئك المهتمين بمعرفة واقع ومستقبل الابتكارات والأفكار الإبداعية على مستوى العالم، ومنذ انطلاق المبادرة وصولاً إلى يومنا هذا، حدث كثير من التطورات وزادت التقنيات المبتكرة بشكل يجعل أهمية مبادرة "مستقبل الاستثمار" تبرز بشكل جليّ وواضح، كونها تضم مجموعة فريدة من القادة العالميين الذين يعملون على تطوير مستقبل البشرية، كما أتطلع بشغف للعمل مع فريق مبادرة "مستقبل الاستثمار" للعام 2018 لإعداد جدول أعمال لا يقتصر على استعراض أفضل الأفكار الناشئة فحسب، بل سيساعد الرواد والقادة على إحداث فرق إيجابي حقيقي على نطاق عالمي". وسيتضمن برنامج مبادرة "مستقبل الاستثمار" لهذا العام: جلسات حوارية يديرها مجموعة من أبرز المختصين، هدفها استكشاف أهم التوجهات الاقتصادية في العالم، وثلاثة منتديات تتناول مواضيع التقدم في مجال الصحة، التقنية الغامرة، ومستقبل المناطق الحضرية، و12 ورشة عمل متعددة التخصصات ستبحث التوجهات الاستثمارية والتجارية الناشئة، مع استكشاف فرص النمو الجديدة.

وأوضح الصندوق أنه سيتم الإعلان عن مزيد من التحديثات حول برنامج مبادرة "مستقبل الاستثمار" للعام 2018 فيما يتعلق بالشركاء والمتحدثين، خلال الفترة المقبلة.