قالت الشركة السعودية للكهرباء إنها تلقت عديدا من الاستفسارات والطلبات الخاصة برغبة بعض المشتركين في إعادة إدراجهم في برنامج تيسير، مؤكدة أن أي مشترك سكني يمكنه إعادة الاشتراك في البرنامج عن طريق الموقع الإلكتروني se.com.sa أو الاتصال بالرقم الموحد 920001100.
وأوضحت "السعودية للكهرباء" أن الفترة الماضية شهدت تلقي الشركة عددا من طلبات المشتركين الراغبين في إعادة إدراجهم ضمن برنامج تيسير، بعد أن تعرفوا بشكل دقيق على مزايا البرنامج، ودوره في تسهيل عملية سداد قيمة فاتورة الخدمة الكهربائية عن طريق دفع الحد الأدنى من الفاتورة، وهو متوسط استهلاك المشترك خلال 12 شهرا السابقة على شهر تموز (يوليو) 2018، ليتم في نهاية العام عمل التصفية المالية بين الشركة والمشترك له أو عليه.
وأضافت الشركة أن عملية إعادة الاشتراك في برنامج تيسير للمشتركين السكنيين لا يترتب عليها أي تكلفة مالية، ويمكن للمشترك بعد تلقيه رسالة نصية بإعادة إدراجه في البرنامج سداد مبلغ تيسير فقط، وليس كامل قيمة الفاتورة، دون الحاجة إلى أي إجراءات إضافية.
وكانت "السعودية للكهرباء" قد أطلقت الشهر الجاري برنامج تيسير للمشتركين الذين تتراوح قيمة فاتورتهم بين 300 و3000 ريال، التزاما بتوجيهات هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بإتاحة خيارات سداد مرنة للمشتركين، ويحق للمشترك الاستمرار في البرنامج وسداد الحد الأدنى من قيمة الفاتورة أو الخروج منه وسداد كامل المبلغ المستحق.
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- «السعودية للكهرباء»: إعادة الاشتراك في «تيسير» عن طريق موقع الشركة ومركز الاتصال الموحد
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