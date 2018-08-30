مصرف الإنماء يعايد منسوبيه

أقام مصرف الإنماء لقاء معايدة لمنسوبيه بمناسبة عيد الأضحى المبارك بحضور عبد المحسن بن عبدالعزيز الفارس العضو المنتدب والرئيس التنفيذي ومديري العموم ومنسوبي المصرف وتم خلال لقاء المعايدة تبادل التهاني والتبريكات بالعيد، حيث يحرص المصرف على تنظيم هذه اللقاءات دعما لقيمة الترابط بين الزملاء ونشرا لروح الألفة والمحبة.
من جهته، رفع المهندس عبد العزيز بن عبد الله الزامل رئيس مجلس إدارة مصرف الإنماء باسمه وباسم جميع منسوبي ومنسوبات مصرف الإنماء، أجمل التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وإلى الشعب السعودي الكريم والأمتين العربية والإسلامية وشركاء مصرف الإنماء، مؤكدا سعي مصرف الإنماء دائما لبذل جميع الجهود لتقديم أفضل الخدمات والمنتجات المالية المعاصرة التي تلبي احتياجات وتطلعات شركاء مصرف الإنماء وتخدم اقتصادنا الوطني، سائلا الله ـــ عز وجل ـــ أن يحفظ هذا الوطن المعطاء السعودية من كل سوء ويديم عليها نعمة الأمن والأمان وأن يعيده علينا جميعا بالخير والبركات.
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