الاسترليني يقفز إلى 1.30 دولار للمرة الأولى في أكثر من 3 أسابيع

قفز الجنيه الاسترليني أثناء التعاملات اليوم بعد أن لمح ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي إلى موقف أكثر إيجابية بشأن مفاوضات بريكست الجارية مع بريطانيا. وقال بارنييه إن الاتحاد الأوروبي مستعد لعرض شراكة مع بريطانيا لم يسبق له أن عقدها مع أي دولة أخرى خارج الاتحاد. وقفز الاسترليني حوالي 1% مقابل العملة الأمريكية ليصل إلى 1.30 دولار للمرة الأولى في أكثر من 3 أسابيع. وأمام العملة الأوروبية صعد الاسترليني 0.92% إلى 90 بنسا لليورو.