الجبير ولافروف يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك بين السعودية وروسيا

التقى عادل الجبير وزير الخارجية في العاصمة الروسية موسكو اليوم بسيرغي لافروف وزير الخارجية في روسيا. وعقدت جلسة مباحثات تم خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز التعاون المشترك بين السعودية وروسيا بالإضافة لبحث تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والتنسيق المستمر من أجل الاستقرار والتنمية إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء وجلسة المباحثات جمال عقيل نائب وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية ورائد قرملي سفير السعودية لدى روسيا وخالد العنقري مدير عام مكتب وزير الخارجية.