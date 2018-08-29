البنك السعودي الفرنسي يعلن فتـح باب الترشّح لعضوية مجـلس الإدارة

اعلن البنك السعودي الفرنسي عن فتح باب الترشّح لعضوية مجـلس الإدارة للدورة القادمة والتي تبدأ من 2019/01/01م وتنتهي في 2021/12/31م لمن تتوافر فيهم شروط ومؤهلات العضوية نظاماً وفقاً للشروط والضوابط والمتطلبات التي اشتملت عليها النصوص النظامية وخاصة نظام الشركات ونظام مراقبة البنوك والتوجيهات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي والخاصة بمتطلبات العضوية في مجالس إدارات البنوك السعودية ووثيقة المبادئ الرئيسة للحوكمة، ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، ووفقاً للسياسات والمعايير والإجراءات الخاصة بعضوية مجلس الإدارة واللجان التابعة للمجلس (مرفق)، فعلى السادة الراغبين في الترشَح تقديم السيرة الذاتية والمؤهلات والخبرات.