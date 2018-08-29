5 شركات تسلم شحنات نفط عبر عقود بورصة شنغهاي الآجلة لسبتمبر

تعتزم 5 شركات تسليم شحنات من النفط الخام الشهر القادم لمشترين بموجب عقود النفط الآجلة لبورصة شنغهاي للطاقة الدولية في أول تسويات حاضرة لهذه العقود التي تأمل الصين في أن تنافس العقود القياسية العالمية. وقالت مصادر مطلعة إن الشركات ومن بينها يونيبك وشينهوا أويل ستسلم إجمالي 600 ألف برميل من خام الشرق الأوسط لمشترين بعقود بورصة شنغهاي للطاقة الدولية الآجلة لشهر سبتمبر. وأطلقت البورصة العقود في مارس للتسليم في سبتمبر من أجل إتاحة الوقت أمام المتعاملين لتكوين إمدادات للتسليم الحاضر وتطور العقد.

وتريد الصين أكبر بلد مستورد للنفط في العالم، للعقود الآجلة أن تتطور وتصبح مرجعا قياسيا عالميا للأسعار إلى جانب عقود خام القياس العالمي مزيج برنت في لندن وعقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في الولايات المتحدة. وستكون سلاسة تسليمات الخام عبر آلية البورصة عاملا أساسيا لنجاحها. وقال جون دريسكول العضو المنتدب لدى جيه.تي.دي إنرجي لاستشارات الطاقة في سنغافورة "سنراقب جميعا عملية التسليم لنرى ما إذا كانت ستتم بسلاسة أم لا. إذا لم يكن هناك خلل، وتم تسليم كميات معقولة أعتقد أن ذلك سيفتح آفاقا رحبة".