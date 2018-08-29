معهد البترول: مخزونات نفط أمريكا ترتفع 38 ألف برميل على غير المتوقع

قال معهد البترول الأمريكي اليوم الثلاثاء إن مخزونات الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة ارتفعت جميعها في الأسبوع الماضي. وزادت مخزونات الخام على غير المتوقع، بينما ارتفعت مخزونات المنتجات بوتيرة دون المتوقعة. وارتفعت مخزونات الخام بواقع 38 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 24 أغسطس آب لتصل إلى 405.7 مليون برميل، بينما توقع المحللون تراجعها 686 ألف برميل. وقال معهد البترول إن مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما زادت 130 ألف برميل. وبحسب أرقام المعهد، انخفض استهلاك الخام بمصافي التكرير 343 ألف برميل يوميا.