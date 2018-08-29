وكالة الطاقة تتوقع شح المعروض في سوق النفط قرب نهاية العام

قال مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول إن أسواق النفط العالمية قد تشهد شحا في المعروض قرب نهاية العام الجاري بسبب قوة الطلب والضبابية بشأن إمدادات في بعض الدول المنتجة للخام.

وأبلغ بيرول رويترز اليوم الأربعاء بعد اجتماع مع وزير النفط الهندي دارمندرا برادان قائلا "بالتأكيد هناك بعض المخاوف من أن أسواق النفط قد تشهد شحا في المعروض قرب نهاية هذا العام ومن ثم يجب أن تكون الدول الكبرى المستوردة كالهند وغيرها مستعدة".

وقال إن أسواق النفط قد تشهد شحا بسبب "النمو القوي جدا في الطلب، وهناك مشكلة كبرى وهي أن إنتاج فنزويلا ينكمش".

وقال إن إنتاج فنزويلا هبط إلى النصف في العامين الأخيرين، مضيفا أن هناك "هشاشة في الإنتاج" أيضا بدول بعضها في الشرق الأوسط.

كان بيرول صرح لرويترز يوم الاثنين أن من المتوقع أن يشهد إنتاج فنزويلا النفطي مزيدا من الانخفاض بعد أن هبط إلى النصف في السنوات الأخيرة.