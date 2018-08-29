حكومة ألمانيا: نحن بحاجة إلى مركز مالي قوي

تعتزم الحكومة الألمانية تعزيز مكانة ألمانيا كمركز مالي قادر على المنافسة على المستوى الدولي.

وقال وكيل وزارة المالية الألماني جيورج كوكيس في تصريحات لصحيفة "بورزن تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم الأربعاء: "بلد صناعي كبير مثل ألمانيا بحاجة إلى مركز مالي قوي... الجميع لديه مصلحة في مركز مالي قوي بمصارف قوية".

وذكر كوكيس أن القطاع المالي في ألمانيا له أيضا ثقل سياسي بما يوفره من فرص عمل تزيد عن المليون، مضيفا أن الحكومة الألمانية لا تركز فقط في خططها لتعزيز مكانة البلاد كمركز مالي قوي على مدينة فرانكفورت وحدها، حتى لو كانت تمثل "مركزا ممتازا" بسبب تركيز البنوك بها، وقال: "جزء كبير من القطاع المالي متمركز أيضا في أماكن أخرى بألمانيا. نضع ذلك في اعتبارنا".

يذكر أن كوكيس 50/ عاما/ ترك منصبه في مصرف "جولدمان ساكس" الأمريكي مطلع هذا العام، وانتقل إلى وزارة المالية الألمانية.