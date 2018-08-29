ارتفاع طفيف لأسهم أوروبا مع تلاشي التفاؤل باتفاق أمريكا والمكسيك

ارتفعت الأسهم الأوروبية قليلا عند الفتح اليوم الأربعاء مع تلاشي التفاؤل الذي أوقد شرارته اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك بينما يتنامى عدم التيقن بشأن فرص اتفاق مماثل مع كندا وإمكانية التوصل إلى حل دائم للنزاع التجاري مع الصين. وفي الساعة 0719 بتوقيت جرينتش كان المؤشر ستوكس 600 ‭‬الأوروبي مرتفعا 0.2 بالمئة وسط مكاسب لمعظم البورصات والقطاعات. وكان أداء آر.تي.ال ‭‬ الألمانية هو الأفضل على المؤشر الأوروبي حيث صعد السهم 6.2 بالمئة بعد الإعلان عن نمو فاق التوقعات في الإيرادات والأرباح الأساسية للربع الثاني من العام. وحل سهم ميكرو فوكس ‭‬ البريطانية للبرمجيات ثانيا بزيادة 4.9 بالمئة بعد أن بدأت برنامجا لإعادة شراء الأسهم. وعانى سهم إنديتكس ‭‬ الإسبانية بعد أن صنف مورجان ستانلي سهم الشركة المالكة لمتاجر زارا عند "خفض الوزن النسبي" للمرة الأولى على الإطلاق.