ارتفاع أسعار المنتجات في بريطانيا لأول مرة منذ 5 أعوام

أعلنت رابطة متاجر التجزئة البريطانية اليوم الأربعاء ارتفاع أسعار المنتجات لأول مرة منذ أكثر من خمسة أعوام خلال شهر آب/أغسطس الجاري.

وقالت الرابطة إن الأسعار ارتفعت بنسبة 1ر0% في آب/أغسطس الجاري، بعدما تراجعت بنسبة 3ر0% في تموز/يوليو الماضي.

وأضافت الرابطة أن ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية وانخفاض أسعار المنتجات غير الغذائية ساهما في ارتفاع الأسعار.

وأظهرت البيانات أن أسعار المنتجات غير الغذائية تراجعت بنسبة 1 % الشهر الجاري مقارنة بـ 4ر1% في تموز/يوليو الماضي.

وارتفعت أسعار المنتجات الغذائية بنسبة 9ر1% في آب/أغسطس الجاري مقارنة بارتفاعها بنسبة 6ر1% الشهر الماضي، وأرجعت الرابطة الارتفاع إلى الطقس الحار والجاف.