الأسهم السعودية تتداول للجلسة الثانية فوق حاجز 8000 نقطة بدعم «المواد الأساسية»

واصلت الأسهم السعودية تداولاتها فوق حاجز 8000 نقطة للجلسة الثانية على التوالي لتغلق عند 8036 نقطة بمكاسب 36 نقطة بنسبة 0.46 في المائة. وجاء الارتفاع بدعم أساسي من قطاع المواد الأساسية، ولعبت "المصارف" دورا مساندا. الارتفاع جاء في اللحظات الأخيرة والإغلاق دون أعلى مستويات الجلسة السابقة عند 8045 نقطة، وتلك إشارت لا تعزز قوة الاتجاه الصاعد الحالي خاصة مع تداولات بالكاد بلغت ملياري ريال. تخطي مستويات 8100 و8150 نقطة سيعزز من شهية المخاطرة، ما يزيد من احتمالية استمرار موجة الارتفاع. وتقع مستويات الدعم عند 7960 و7910 نقطة.



الأداء العام للسوق



افتتح المؤشر العام الجلسة عند 8000 نقطة، واتجه نحو أعلى نقطة عند 8036 نقطة وأغلق عندها بمكاسب 36 نقطة بنسبة 0.4 في المائة. وارتفعت السيولة 4 في المائة بنحو 79 مليون ريال لتصل إلى ملياري ريال، بمعدل 26 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 17 في المائة بنحو 13 مليون سهم لتصل إلى 90 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير 0.16 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 3 في المائة بنحو ألفي صفقة لتصل إلى 78 ألف صفقة.

أداء القطاعات



تراجعت ستة قطاعات وارتفعت البقية، وتصدر المرتفعة "الطاقة" بـ 2.3 في المائة، يليه "السلع طويلة الأجل" بـ 1.9 في المائة، وحل ثالثا "الأدوية" بـ 1.8 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "المرافق العامة" بـ 0.7 في المائة، يليه "إدارة وتطوير العقارات" بـ 0.45 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة الأغذية" بـ 0.38 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بـ 30 في المائة بقيمة 625 مليون ريال، يليه "المصارف" بـ 26 في المائة بقيمة 540 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" بـ 11 في المائة بقيمة 232 مليون ريال.

أداء الأسهم



تصدر الأسهم المرتفعة "أنابيب السعودية" بالنسبة القصوى ليغلق عند 20.02 ريال، يليه "وفا للتأمين" بالنسبة القصوى ليغلق عند 12.02 ريال. وحل ثالثا "الجماعي" بـ 6.9 في المائة ليغلق عند 14.64 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "إعمار" بـ 2.3 في المائة ليغلق عند 9.67 ريال، يليه "ثمار" بـ 1.8 في المائة ليغلق عند 27 ريالا، وحل ثالثا "التعاونية" بـ 1.5 في المائة ليغلق عند 54.10 ريال. وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 15 في المائة بقيمة 310 ملايين ريال، يليه "الإنماء" بـ 13 في المائة بقيمة 269 مليون ريال، وحل ثالثا "الراجحي" بـ 5.3 في المائة بقيمة 109 ملايين ريال.

*وحدة التقارير الاقتصادية