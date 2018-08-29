«نمو» تضيف 27 نقطة .. وكميات التداول تصعد 179 %

ارتفعت السوق الموازية "نمو" للجلسة الثانية على التوالي لتغلق عند 2687 نقطة رابحة 27 نقطة بنسبة 1 في المائة. وتضاعفت قيم التداول 1.2 مليون ريال لتصل إلى 2.4 مليون ريال، بمعدل 12 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 179 في المائة بنحو 98 ألف سهم لتصل إلى 152 ألف سهم. أما الصفقات فقد ارتفعت 20 في المائة بنحو 34 صفقة لتصل إلى 200 صفقة. وتراجع سهم "بحر العرب" وحيدا بنسبة 3.2 في المائة ليغلق عند 12.10 ريال، مقابل ارتفاع ستة أسهم تصدرها "التطويرية الغذائية" بنسبة 6.3 في المائة ليغلق عند 65.90 ريال، يليه "أبو معطي" بنسبة 2.1 في المائة ليغلق عند 10.68 ريال، وحل ثالثا "الصمعاني" بنسبة 2 في المائة ليغلق عند 47 ريالا. وكان الأعلى تداولا "أبو معطي" بقيمة 924 ألف ريال، يليه "الكثيري" بقيمة 409 آلاف ريال، وحل ثالثا "الصمعاني" بقيمة 246 ألف ريال.