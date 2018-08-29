العمليات الجراحية والكوارث المالية «1 من 2»

قال الدكتور جيم يونج كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي، إن هناك خمسة مليارات شخص - أي ثلثا سكان العالم - يعانون نقص خدمات التخدير والجراحة والولادة المأمونة وميسورة التكلفة في الوقت المناسب. ويمثل نقص السلامة أو نقص العمالة المدربة جيدا أحد الأمثلة العديدة على العقبات التي تقف حائلا دون الحصول على هذه الخدمات - لكن العقبة الكبرى هي عدم توافر المال اللازم. بالنسبة للمرضى، فإن تكلفة العمليات الجراحية يمكن أن تكون باهظة للغاية. فالعبء المالي للاحتياج إلى الرعاية الجراحية لا يشكل فقط عقبة كؤودا، بل يمكن أيضا أن يكون له تأثير مدمر على القادرين لتلقيها. وتشير التقارير إلى أن أكثر من ملياري شخص لا يمكنهم تحمل تكاليف العمليات الجراحية إذا احتاجوا إليها اليوم. ومن بين أولئك الذين يخضعون للجراحة كل عام، هناك نحو 33 مليونا يتعرضون لمصاعب مالية بسبب تكلفتها المباشرة - وكذلك 81 مليون شخص عند إضافة تكاليف الرعاية كالنقل والغذاء.

ولا تشكل تكلفة الخضوع لجراحة إذن مجرد عقبة أمام الرعاية، إذ يمكنها أن تؤدي في النهاية إلى آثار جانبية مدمرة. فالفقر هو أحد الآثار الجانبية للحاجة إلى إجراء عمليات جراحية لما يعادل عدد سكان ألمانيا سنويا.

في عام 2015، اقترحت لجنة "لانسيت" المعنية بالجراحة العالمية ستة مؤشرات لقياس خدمات التخدير والجراحة والولادة، يركز اثنان منها على تقييم مخاطر الكارثة المالية المرتبطة بالحاجة إلى الحصول على رعاية جراحية. ويقيس هذان المؤشران على الترتيب احتمال السقوط في براثن الفقر "باستخدام خط الفقر البالغ 1.25 دولار للفرد في اليوم، وذلك وفقا لتعادل القوى الشرائية للدولار الأمريكي" عند الاحتياج إلى الرعاية الجراحية، وإمكانية الاضطرار إلى الإنفاق الكارثي "10 في المائة من إجمالي الدخل" عند الاحتياج إلى الرعاية الجراحية.

وقد نشر هذا الشهر أول تقديرات طولية لهذين المؤشرين في تقرير مؤشرات التنمية العالمية، وهي تحكي قصة آسرة.

بشكل عام، تتراجع المخاطر المالية العالمية الناجمة عن الجراحة. وهذا الاتجاه النزولي بطيء وإن كان مشجعا. ففي الفترة من 2008 إلى 2017، تراجعت نسبة البشر المعرضين للخطر على مستوى العالم بسبب الإنفاق الكارثي والمفقر نتيجة الرعاية الجراحية. وقد تراجعت المخاطر العالمية المرتبطة بالإنفاق الكارثي الناجم عن الحاجة إلى خدمات التخدير والجراحة والولادة من 34 إلى 28 في المائة، بينما انخفض الإنفاق المسبب للفقر من 27 إلى 24 في المائة... يتبع.