ستاندرد آند بورز 500 وناسداك يصعدان إلى مستوى قياسي لليوم الثالث

صعد المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك في بورصة وول ستريت إلى مستويات إغلاق قياسية للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي وجد فيه المستثمرون صعوبة في اتخاذ قرار بجني الأرباح عقب موجة مكاسب بدعم من تطورات إيجابية في النزاعات التجارية التي أثارت قلق الأسواق معظم العام.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 14.38 نقطة أو 0.06 بالمئة ليغلق عند 26064.02 نقطة.

وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 0.78 نقطة أو 0.03 بالمئة إلى 2897.52 نقطة.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 12.14 نقطة أو 0.15 بالمئة لينهي اليوم عند 8030.04 نقطة.

