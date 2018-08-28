دبي تفتتح متحفا لـ"الغموض" الشهر المقبل

تشهد مدينة دبي الإماراتية الشهر المقبل افتتاح متحف للمعروضات الغامضة والخدع البصرية.

وقالت فارفارا سفيشيفا مديرة "متحف الغموض" في دبي: ، أنه يجري تنفيذ المتحف بالمنطقة السياحية على ضفاف "خور دبي"، وسيحتضن 80 قطعة من المعروضات متنوعة الأشكال والأحجام، تخدع الحواس والأبصار.

وذكرت للصحفيين اليوم الثلاثاء أن قائمة المعروضات تضم "نفق الدوّامة"، وهو عبارة عن اسطوانة دوّارة تخدع مَن يمر عبرها، مثيرةً الوهم بأن الأرضية غير ثابتة، كما تضم غرفة تحدّي الجاذبية المائلة، حيث يبدو زوارها أصغر أو أكبر حجماً بحسب موقعهم ضمن الغرفة.

وأضافت: "على عكس المتاحف التقليدية، يدعو متحف الغموض زواره إلى لمس المعروضات والتقاط قدر ما يشاؤون من الصور أثناء زيارتهم التي يعيشون خلالها تجارب بصرية حسية".

وتابعت سفيشيفا: "تم انتقاء محتويات المتحف بعناية فائقة لتلائم كافة الأعمار، وصمّمنا خدعنا خصيصاً كي تسمح للدماغ بتلقي بعض التفاصيل وتجاهل أخرى وصنع وهمٍ بواقع غير موجود فعلياً، ما يصوغ حالات ومناظر تبدو غير منطقية".