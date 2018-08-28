بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 36.1 نقطة

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض المؤشر العام 36.1 نقطة ليبلغ مستوى 5118 نقطة بنسبة انخفاض 0.7 %.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 83.2 مليون سهم تمت من خلال 5337 صفقة نقدية بقيمة 22.4 مليون دينار كويتي (نحو 73.9 مليون دولار أمريكي).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 10.1 نقطة ليصل إلى مستوى 4874 نقطة وبنسبة انخفاض 0.21 %من خلال كمية أسهم بلغت 44.5 مليون سهم تمت عبر 1956 صفقة نقدية بقيمة 4.4 مليون دينار (نحو 14.5 مليون دولار).

وتراجع مؤشر السوق الأول 50.3 نقطة ليصل إلى مستوى 5252 نقاط وبنسبة انخفاض 0.95 %من خلال كمية أسهم بلغت 38.6 مليون سهم تمت عبر 3381 صفقات بقيمة 18 مليون دينار