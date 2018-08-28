أغلق مؤشر سوق مسقط اليوم عند مستوى (25ر4410) نقطة مرتفعًا بـ 5ر28 نقطة وبنسبة 65ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 78ر4381 نقطة.
وبلغت قيمة التداول مليونًا و944 ألفًا و550 ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة 98 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها 982 ألفًا و231 ريالًا عمانيًا.
وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة 198ر0 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 57ر17 مليار ريال عماني.
مؤشر سوق مسقط يغلق على ارتفاع
أغلق مؤشر سوق مسقط اليوم عند مستوى (25ر4410) نقطة مرتفعًا بـ 5ر28 نقطة وبنسبة 65ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 78ر4381 نقطة.
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