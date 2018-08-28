البورصة المصرية تربح 12.3 مليار جنيه وارتفاع جماعي بمؤشراتها

ربح رأس مال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 3ر12 مليار جنيه ليبلغ مستوى 6ر855 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 9ر899 مليون جنيه .

وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 43ر2 في المئة لينهي التعاملات عند مستوى 18ر15606 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 62ر0 في المئة ليبلغ مستوى 19ر743 نقطة، وشملت الارتفاعات مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا الذي زاد بنحو 06ر1 في المئة ليبلغ مستوى 44ر1916 نقطة .