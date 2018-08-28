اتفاق التجارة الأمريكي-المكسيكي يدفع ستاندرد اند بورز وناسداك لتسجيل مستويات قياسية جديدة

فتح المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك المجمع على مستوى قياسي اليوم الثلاثاء مدعومين بآمال أن يسهم اتفاق تجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك في الحيلولة دون حرب تجارية عالمية.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 43.06 نقطة بما يعادل 0.17 بالمئة ليفتح عند 26092.70 نقطة وزاد ستاندرد اند بورز 4.71 نقطة أو 0.16 بالمئة مسجلا 2901.45 نقطة وصعد ناسداك 21.11 نقطة أو 0.26 بالمئة إلى 8039.01 نقطة.