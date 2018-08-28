بوتين يضع الابتكار التكنولوجي في رأس أولويات روسيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارة الثلاثاء الى منتدى تكنولوجي في نوفوسيبيرسك، أبرز مدن سيبيريا، ان الابتكار العلمي سيكون إحدى الأولويات الكبيرة لروسيا.

وقال بوتين الذي نشر الكرملين تصريحاته ان "تحقيق إنجاز تكنولوجي وعلمي جزء من ابرز أهدافنا وأولوياتنا".

وأضاف "أنا مقتنع أننا نستطيع إنجاز ذلك من خلال توحيد جهود الدولة والمؤسسات والمجموعة العلمية والجامعية، وزيادة حرية شعبنا على صعيدي المبادرة والابتكار".

وأكد بوتين أن الارصدة الممنوحة للبحث العلمي قد تضاعفت عشرين مرة على صعيد القيمة الحقيقية منذ وصوله الى الحكم، داعيا السلطات الى "فعل كل شيء" لتقديم إمكانيات "للشبان الموهوبين" و"اجتذاب علماء من جميع أنحاء العالم الى روسيا".

ومن أبرز تحدياته، ما يواجهه الاقتصاد الروسي من نقص على صعيد اليد العاملة المتخصصة، نتيجة ازمة ديموغرافية حادة تلت سقوط الاتحاد السوفياتي.

وقد أعيد انتخاب فلاديمير بوتين الذي وصل الى الحكم في 2000، لولاية رئاسية رابعة في اذار/مارس الماضي.

وإثر توليه مهام منصبه، دعت اصوات نافذة من الاوساط الاقتصادية الى اصلاحات على الصعيد التربوي.

وكان وزير المال السابق أليكسي كودرين دعا الى انشاء صفوف للتكنولوجيا منذ الطفولة من اجل استحداث "مليوني مطور اضافي لرقمنة الاقتصاد".

ودعا أوليغ تينكوف مؤسس ورئيس مجلس ادارة بنك تينكوف الى "تغيير النظام التربوي الثانوي والعالي. لسنا بحاجة الى مزيد من المحامين، نحن بحاجة الى خبراء في التكنولوجيا".

لكن اوساط الاعمال والعلماء يأسفون ايضا لتراجع تدريجي لمناخ الأعمال وللشروط الصعبة لمنشئي المؤسسات والعلماء، والمتمثلة بانتقال علماء الى الخارج، أمثال بافل دوروف، المؤسس المشارك لخدمة تلغرام للرسائل المشفرة.