تيريزا ماي: عدم التوصل لاتفاق حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا يعني نهاية العالم

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الثلاثاء إن بريطانيا يمكنها تحقيق النجاح لدى خروجها من الاتحاد الأوروبي حتى إذا لم يتم التوصل لاتفاق خروج. وأشارت ماي في حديثها للصحفيين على متن الطائرة التي تقلها لجنوب أفريقيا، في أولى محطات جولتها التي تشمل ثلاث دول أفريقية وتستغرق خمسة أيام، مرتين إلى تصريحات مدير منظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو، الذي قال لهيئة الإذاعة البريطانية " بي بي سي" الأسبوع الماضي إن التجارة لن تتوقف إذا لم تتوصل بريطانيا والاتحاد الأوروبي لاتفاق. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ماي القول" لقد قال إن وضع عدم التوصل لاتفاق لن يكون وضعا سهلا، ولكنه أيضا لا يعني نهاية العالم". وأضافت" لقد قلت منذ البداية عدم التوصل لاتفاق أفضل من التوصل لاتفاق سيئ ". ومع اقتراب موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المقرر في 29 آذار/مارس المقبل، تحاول الحكومة البريطانية إظهار استعدادها لجميع الاحتمالات.