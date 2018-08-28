البنك المركزي الفرنسي: معدل النمو سوف يتباطآ خلال العام الجاري

قالت نائبة محافظ البنك المركزي الفرنسي سيلفي جولارد إن معدل النمو سوف يتباطأ خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جولارد القول في حوار إذاعي اليوم الثلاثاء لدى سؤالها حول مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي" القضية الحقيقة هى ما سوف يحدث لتجارة البضائع، حيث أن سلاسل الإمداد تمر عبر سلسلة من الدول منها المملكة المتحدة".وأضافت" يجب أن نحاول عدم إثارة الخوف بين المواطنين، ولكن أيضا يجب أن لا نقلل من تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد".وأوضحت قائلة " أوروبا في حاجة للاستقرار لجذب الاستثمارات، ويؤدى الهجوم على استقرار اليورو أو قدرة الدول الأوروبية على حل خلافاتها إلى الإضرار بذلك".