ترمب يعلن التوصل لاتفاق مع المكسيك حول التبادل التجاري

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين عن التوصل إلى اتفاق مع المكسيك حول التبادل التجاري.

وقال ترامب خلال إعلان الاتفاق في المكتب البيضوي في البيت الأبيض بحضور وزيري الاقتصاد والخارجية المكسيكيين إيلديفونسو غواخاردو ولويس فيديغاراي وممثل التجارة الأمريكي روبرت لايتهايز "إنه يوم كبير للتبادل التجاري. إنه اتفاق جيد جدًا للبلدين، جعلناه أسهل بكثير".

ويجري مفاوضون أمريكيون ومكسيكيون منذ أسابيع مفاوضات لحل خلافات لمراجعة "اتفاقية امريكا الشمالية للتبادل الحر" (نافتا) التي تعود ل25 سنة.

وشكر الرئيس المكسيكي انريكي بينا نييتو في اتصال هاتفي ترامب واصفًا التوصل لاتفاق بأنه "إيجابي للولايات المتحدة والمكسيك".

