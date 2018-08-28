الهاشمي: الحوثيون يعطلون مسار الإغاثة.. والتحالف العربي يقف مع اليمن قلبا وقالبا

قالت ريم إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في الإمارات، إن الميليشيات الحوثية هي من يعطل مسار الإغاثة الإنسانية في اليمن، مؤكدة أن التحالف العربي بقيادة السعودية يقف مع اليمن قلبا وقالبا. وشددت الهاشمي، في تصريح خاص لـ"الاقتصادية"، على أن قوات التحالف ملتزمة بشكل أساسي باستعادة كرامة المواطنين اليمنيين ومساعدتهم على توفير بيئة مستقرة وإتاحة الفرصة لهم للتنمية.

ووصفت الهاشمي الحوثيين بالمفسدين، مشيرة إلى أن اليمنيين يعيشون ظروفا صعبة للغاية نتيجة ممارسات الحوثيين العنيفة والمستمرة بما في ذلك زرع الألغام الأرضية والعبوات الناسفة والألغام البحرية واستخدام المدنيين دروعا بشرية وتقييد تحركات المدنيين.

وأضافت: "أن الحوثيين سعوا من خلال هذه الممارسات إلى مضاعفة عدد الضحايا والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المدنية الرئيسة، في تجاهل سافر للقوانين الدولية".

وأشادت الهاشمي بالجهود السعودية الإماراتية في العمل الإغاثي، واصفة إياها بـ "الجبارة"، منوهة أنه وبالرغم من دعم اليمنين بـ 16 مليار دولار ومازال الشعب اليمني يعاني من الجوع والفقر بسبب إعاقة الحوثيين لعمليات الإغاثة.

وتابعت، أن التحالف وضع خطة إنسانية بالتشاور مع المنظمات الإغاثية لمساعدة سكان الحديدة، وأن التحالف العربي بقيادة المملكة يقف مع الشعب اليمني قلبا وقالبا.

وأردفت، أن التحالف العربي ينسق مع الهلال الأحمر الإماراتي لتقديم مساعدات عاجلة لأهالي الحديدة. واختتمت الهاشمي تصريحها بقولها: "سوف نسعد الشعب اليمني ونقدم لهم كل المعونات برا وبحرا وجوا، وسوف ندعم القوة المشتركة والحرس الجمهوري والعمالقة بكل قوة وثقة بالله، فالمساعدات الإغاثية شملت كل مناطق اليمن ولم تقتصر على المناطق المحررة".