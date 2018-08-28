130 مليار دولار عائدات «الإنترنت العريض» على متن الطائرات بحلول 2035

توقعت كلية لندن للاقتصاد أنه بحلول 2035 يمكن أن يوفر الإنترنت العريض على متن الطائرات نحو 130 مليار دولار عالميا، ستحصل منها شركات الطيران على 30 مليار دولار.

وفي السنوات الأخيرة، لم يكن يمكن أن يأخذ الأشخاص، خصوصا رجال الأعمال، بعض الراحة من هواتفهم الذكية سوى على متن الطائرات، ساعات قليلة منقطعين عن العالم، لا يمكن الوصول إليهم.

ولكن جار على نحو متزايد خسارة جزيرة السكون هذه؛ نظرا لأن تقنية الأقمار الصناعية تمكن شركات الطيران من جعل الإنترنت متوافرا على متن الطائرات، فيما يراه الخبراء على أنه منجم ذهب محتمل لهم، وفقا لـ"الألمانية".

ويقول الصحافي أندرياس شبيت: "يمكن أن يسفر توافر الإنترنت العريض النطاق على متن الطائرات داخل أوروبا عن نجاح مالي كبير للصناعة بأكملها".

وفي حين أنه ليس مستحيلا توفير الإنترنت على متن الطائرات، وأنه لفعل شائع في الولايات المتحدة، هناك مناطق أخرى متخلفة.

وهذا يرجع على الأغلب للتكنولوجيا المطلوبة، وهي مكلفة، وغالبا لا توفر الإنترنت السريع بما يكفي، بحسب شركة "ريان أير" الأيرلندية للطيران الاقتصادي. وتقول الشركة: "لا نرى (الواي فاي) ابتكارا عظيما؛ نظرا لأن مزيدا من الزبائن يقومون بتحميل محتوى على أجهزتهم الخاصة قبل الرحلة".

ويقول متحدث باسم شركة "كوندور" الألمانية للطيران: "تكاليف الإنشاء والعملياتية لوصلة إنترنت على متن الطائرة مرتفعة للغاية"، مشيرا إلى أنه نظرا لأن أغلبية زبائنها ممن يقضون العطلات وليسوا رجال أعمال فهم أقل احتمالا للدفع نظير هذه الخدمة.

ولكن التكنولوجيا الجديدة يمكن أن تقنع شركات الطيران بتغيير وجهة نظرها.