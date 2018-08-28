الأسهم السعودية تستعيد حاجز 8000 نقطة بدعم المصارف .. والسيولة عند ملياري ريال

استعادت الأسهم السعودية حاجز 8000 نقطة لتغلق عندها بمكاسب 21 نقطة بنسبة 0.3 في المائة. وجاء الارتفاع بدعم من قطاع المصارف ولعبت "المواد الأساسية" دورا مساندا. وكانت السوق قد حققت مكاسب أكبر أثناء الجلسة بلغت 0.8 في المائة إلا أنها فقدت معظم تلك المكاسب في نهاية الجلسة ما يظهر نشاط البائعين، وذلك قد يؤثر على سير تداولات اليوم إن استمرت تلك الضغوط ويهدد من التماسك فوق 8000 نقطة.

وتواجه السوق مقاومة عند مستويات 8050-8100 نقطة بينما الدعم عند 7911 نقطة.

الأداء العام للسوق



افتتح المؤشر العام عند 7978 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة في الجلسة عند 8045 نقطة رابحا 0.8 في المائة، بينما أدنى نقطة في الجلسة عند 7967 نقطة فاقدا 0.14 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر عند 8000 نقطة رابحا 21 نقطة بنسبة 0.3 في المائة. وارتفعت السيولة 12 في المائة بنحو 213 مليون ريال لتصل إلى 1.9 مليار ريال. وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 26 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 3 في المائة بنحو مليوني سهم لتصل إلى 77 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.15 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 29 في المائة بنحو 17 ألف صفقة لتصل إلى 76 ألف صفقة.

أداء القطاعات



تراجعت تسعة قطاعات مقابل ارتفع البقية. وتصدر المتراجعة "الإعلام" بنسبة 1 في المائة، يليه "تجزئة الأغذية" بنسبة 0.5 في المائة، وحل ثالثا "المرافق العامة" بنسبة 0.5 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "إنتاج الأغذية" بنسبة 1.1 في المائة، يليه "النقل" بنسبة 1 في المائة، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 1 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 28 في المائة بقيمة 556 مليون ريال، يليه "المصارف" بنسبة 28 في المائة بقيمة 553 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 8 في المائة بقيمة 165 مليون ريال.

أداء الأسهم



تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "وفا للتأمين" بالنسبة القصوى ليغلق عند 10.94 ريال، يليه "إكسترا" بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 59.50 ريال، وحل ثالثا "رعاية" بنسبة 4.5 في المائة ليغلق عند 51.80 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "بنيان ريت" بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 9.26 ريال، يليه "الأسماك" بنسبة 3.55 في المائة ليغلق عند 23.90 ريال، وحل ثالثا "الباحة" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 16.68 ريال. وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 251 مليون ريال بنسبة 13 في المائة، يليه "الإنماء" بقيمة 222 مليون ريال بنسبة 11 في المائة، وحل ثالثا "الراجحي" بنسبة 7 في المائة بقيمة 149 مليون ريال.

*وحدة التقارير الاقتصادية