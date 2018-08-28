السوق الموازية ترتفع 2 % إلى مستوى 2659 نقطة

ارتفعت السوق الموازية "نمو" بنسبة 2 في المائة لتغلق عند 2659 نقطة رابحة 60 نقطة. وتراجعت قيم التداول 33 في المائة بنحو 623 ألف ريال لتصل إلى 1.2 مليون ريال، بمعدل 7.4 ألف ريال للصفقة. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 21 في المائة بنحو 15 ألف سهم لتصل إلى 55 ألف سهم متداول، بمعدل تدوير 0.33 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 19 في المائة بنحو 27 صفقة لتصل إلى 166 صفقة. ارتفع سهما "ثوب الأصيل" بنسبة 4.4 في المائة ليغلق عند 25.90 ريال، يليه "ريدان" بنسبة 0.7 في المائة ليغلق عند 13.30 ريال، مقابل تراجع أربعة أسهم تصدرها "الكثيري" بنسبة 5.7 في المائة ليغلق عند 26.50 ريال، يليه "الصمعاني" بنسبة 2 في المائة ليغلق عند 46.05 ريال، وحل ثالثا "أبو معطي" بنسبة 1.88 في المائة ليغلق عند 10.46 ريال.

وكان الأعلى تداولا "باعظيم" بقيمة 522 ألف ريال، يليه "الكثيري" بقيمة 403 آلاف ريال، وحل ثالثا "ثوب الأصيل" بقيمة 108 آلاف ريال.