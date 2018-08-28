«أوبك»: صناعة النفط اجتازت فترات «مظلمة» .. الثقة عادت ووضع السوق يدعو إلى التفاؤل

أكدت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، أهمية الاجتماع الوزاري المقبل للجنة مراقبة خفض الإنتاج في الجزائر، الذي سيواصل عملية تقييم تطورات السوق ودراسة تفاعلات العرض والطلب في ضوء عدد من المستجدات خاصة مع قرب تطبيق العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران وتصاعد الحرب التجارية الأمريكية الصينية، وكلاهما له تأثير واسع في سوق النفط الخام.

ونقل تقرير للمنظمة الدولية عن الأمين العام محمد باركيندو أن الاجتماعات الوزارية والتقنية بين دول "أوبك" وخارج "أوبك" تتواصل بنجاح تحت مظلة "إعلان التعاون" بين المنتجين الذي يركز على دعم مبادئ التعاون المشترك والعدالة بين مختلف المنتجين في "أوبك" وخارجها.

وأشار باركيندو - في التقرير - إلى استمرار تعاون المنتجين ليتجاوز تحقيق هدف استقرار السوق إلى التعاون الشامل في عملية التحول والانتقال في مجال الطاقة.

وذكر باركيندو أن تطور التعاون بين المنتجين سيكون إيجابيا للغاية وأكثر صلابة وقدرة على معالجة التحديات التي لا تعد ولا تحصى التي تواجه هذه الصناعة حاليا ومستقبلا وتؤثر في جميع الأطراف.

وأضاف باركيندو أن "صناعة النفط الخام اجتازت بالفعل فترات مظلمة وعادت إلى النور ويحيط بها تفاؤل واسع حاليا بعدما تعافت من تراجعات حادة وتهاوٍ في الدخل وفقدان الوظائف وسيطرة حالة من الخوف الذي كان يربك السوق في ذلك الوقت".

وأشار التقرير إلى أنه منذ تنفيذ إعلان التعاون عادت الثقة إلى الصناعة وحدث تأثير واضح وإيجابي في اقتصاد العالم.

وذكر التقرير نقلا عن الأمين العام لمنظمة "أوبك" أن العمل بين "أوبك" والشركاء من خارجها عبر "إعلان التعاون" قد أقام علاقات جديدة وأعمق بين الدول المنتجة وأعطى المنتجين أداة قوية لإدارة دورات السوق لم تكن موجودة من قبل.

وقال التقرير "إن الاجتماع المقبل سيستكمل ما تحقق في الاجتماعات السابقة للجنة الوزارية، وأبرزها استعراض أساسيات سوق النفط وتحديدا تقييم وضع الطلب في أكبر ثلاث دول مستهلكة في العالم هي الولايات المتحدة والصين والهند، التي تمثل نحو 80-70 في المائة من الطلب العالمي خاصة ما يتعلق بتداعيات الحرب التجارية على النمو وبالتالي على مستويات الطلب.

ولفت التقرير إلى أنه حتى عام 2023 هناك حالة عدم يقين متزايدة بسبب مخاطر الهبوط على الطلب الأمريكي متوسط الأجل، على وجه الخصوص بعد عام 2018.

وأشار التقرير إلى التباطؤ في الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أنه بعد 2023 قد تكون هناك معايير أعلى في كفاءة استخدام الوقود في الولايات المتحدة إضافة إلى مزيد من المركبات الكهربائية.

وأوضح التقرير أن الهند تعد مسؤولة عن ثلث النمو في الطلب على النفط الخام حتى 2040 لكونها لديها ثاني أكبر عدد من السكان في العالم، وهي ثالث أكبر اقتصاد وثالث أكبر استهلاك للطاقة، مبينا أن الناتج المحلي الإجمالي للهند من المتوقع أن ينمو خمسة أضعاف قبل 2040 ويمثل ربع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وفي سياق متصل، استهلت أسعار النفط الخام تعاملات الأسبوع على تراجع بتأثير من تداعيات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين التي يرجح في حال استمرارها وتصاعدها أن تضعف معدلات النمو الاقتصادي العالمي ومن ثم قد تضعف مستويات الطلب على النفط الخام.

ويقاوم تأثير الحرب التجارية العقوبات الأمريكية على إيران التي ستقلص المعروض النفطي وتحفز الأسعار نحو مزيد من النمو خاصة بحلول تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

وفي هذا الإطار، قال لـ "الاقتصادية" جيراس جوران مساعد مدير بنك "زد إيه إف" في كرواتيا، "إن اجتماع لجنة مراقبة خفض الإنتاج في الجزائر يأتي في توقيت مهم وحاسم من عمر السوق النفطية كما يأتي عقب تحقيق نجاحات ملموسة منذ تدشين التعاون بين المنتجين في "أوبك" وخارجها في كانون الأول (ديسمبر) من 2016".

وأشار إلى أن الاجتماع من المرجح أن يركز على استعراض ظروف السوق في ضوء التحديين الأكبر حاليا وهما الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى جانب عودة العقوبات الأمريكية على إيران التي تطبق في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وكلا التحديين لهما تأثير واسع في العرض والطلب في السوق خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن احتمال صعود الأسعار ما زال قويا.

من جانبها، أكدت لـ "الاقتصادية"، الدكتورة ناجندا كومندانتوفا كبير المحللين في المعهد الدولي لدراسات الطاقة، أن اجتماع الجزائر سيقيم وضع السوق بعد قرار المنتجين في "أوبك" وخارجها في حزيران (يونيو) الماضي بزيادة الإنتاج عبر تعديل الامتثال إلى مستوى 100 في المائة بعد نحو عام ونصف العام من التخفيضات الإنتاجية الطوعية وغير الطوعية الزائدة عن المستهدف، مرجحة أن يكشف اجتماع الجزائر عن الوصول بالفعل إلى مستوى 100 في المائة بعد زيادات مؤثرة في الإمدادات قادتها السعودية وروسيا.

من ناحيته، قال لـ "الاقتصادية"، الدكتور يوسف الشمري رئيس تنفيذي لشركة "يونيفرسال كلين إيكونوميك إنرجي"، "إن اجتماع الجزائر سيستكمل سلسلة من الاجتماعات المهمة السابقة للجنة الوزارية في جدة وسان بطرسبورج ومسقط وفيينا"، معتبرا تعاون المنتجين في "أوبك" وخارجها دشن لشراكة ناجحة طويلة المدى تتجاوز توازن السوق إلى دعم الاستثمارات المشتركة والتنسيق في خطة تحول الطاقة.

ولفت إلى أن "أوبك" ستظل تلعب الدور القيادي المهم في السوق وستنسق باستمرار مع بقية المنتجين خاصة روسيا وتدعم التعاون والتكامل مع المستهلكين خاصة الولايات المتحدة والصين والهند.

وفيما يخص الأسعار، هبطت أسعار النفط أمس، بفعل مخاوف من أن يقوض الخلاف التجاري الأمريكي - الصيني النمو الاقتصادي العالمي، وإن كانت العقوبات الأمريكية المرتقبة على قطاع النفط الإيراني حالت دون تكبد الخام مزيدا من الخسائر وفقا لما قاله بعض التجار.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 75.63 دولار للبرميل بحلول الساعة 0654 بتوقيت جرينتش، بانخفاض قدره 19 سنتا عن سعر الإغلاق السابق.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتا إلى 68.42 دولار للبرميل.

وقال التجار "إن نشاط التداول كان محدودا بسبب عطلة عامة في بريطانيا". ومن المقرر أن تفرض واشنطن عقوبات تستهدف صادرات النفط الإيرانية اعتبارا من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

وصدرت إيران العضو في "أوبك" نحو 2.5 مليون برميل يوميا من النفط الخام منذ بداية العام. ويتوقع معظم المحللين أن تنخفض الصادرات عن هذا المستوى بما لا يقل عن مليون برميل يوميا فور بدء سريان العقوبات.

وارتفعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 74.02 دولار للبرميل يوم الجمعة الماضي، مقابل 73.01 دولار للبرميل في اليوم السابق.

وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أمس، "إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 15 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق سادس ارتفاع له على التوالي، كما أن السلة كسبت نحو أربعة دولارات مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي الذي سجلت فيه 70.27 دولار للبرميل.