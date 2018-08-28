"التحالف": نستغرب المواقف غير الحيادية من المسؤولين الأممين حول اليمن

أعربت قيادة القوات المشتركة للتحالف " تحالف دعم الشرعية في اليمن"، عن استغرابها للبيانات الصادرة من بعض المسؤولين الأممين سواء في الداخل اليمني أو في الأمم المتحدة في اتخاذها مواقف غير حيادية في بعض البيانات الصادرة في ادعاءات بشأن استهدافات خاطئة.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف " تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي, خلال المؤتمر الدوري لقيادة القوات المشتركة الذي عقد اليوم في نادي ضباط القوات المسلحة بالرياض :" كان هناك استهداف لمستشفى الثورة, وسوق السمك في الفترة الماضية, حيث عبرت العديد من المنظمات الأممية والمسؤولين الأممين عن آرائهم سواء بالبيانات الصحفيه أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي, وبعد أن تبين للمجتمع الدولي الأدلة والإثباتات أن هذا الحادث الأليم كان بسبب الميليشيا الحوثية لم يكن هناك أي أصوات من هؤلاء المسؤولين مرة أخرى", مبيناً أن هناك خطوط ساخنة مع المنظمات الأممية في اليمن وتعمل 24 ساعه من خلال خلية العمليات الإنسانية .

وأشار إلى ماصدر من الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية منسق الإغاثه الطارئ في اليمن مارك لوكوك, مبيناً أن هناك ضغوطاً من الميليشيا الحوثية على المنظمات الأممية والمنظمات غير الحكومية العاملة في الداخل اليمني، والبيئة في صنعاء وفي الأراضي اليمنية كافة ليست بيئة مناسبة لعمل المنظمات الأممية, مرجحاً أن تكون هذه البيانات الصادرة من خارج اليمن هي استجابة للضغوط وسيطرت الميليشيا الحوثية على النظام الإغاثي والإنساني من خلال المنظمات الأممية وتقييد حركة الموظفين الأمميين, وكذلك المسؤولين الأمميين في صنعاء أو الداخل اليمني.

وقال: "الخارجية اليمنية أعربت في بيان صحفي لها مؤخراً عن استغراب هذه المواقف من المنظمات الأممية, وكذلك المسؤولين الأمميين وتسويق الرواية الحوثية بشأن هذه الادعاءات, مبيناً أن هناك آليات في هذا الجانب تطبق من قبل التحالف ونقبل أي تواصل سواء من المنظمات الحكومية أو غير الحكومية أو من المسؤولين الأممين, مشدداً على ضرورة أن يكون هناك حيادية والتزام بمبادئ الأمم المتحدة في العمل الإنساني والإغاثي وعدم أخذ الروايات من الجانب الحوثي, وعدم السكوت عما تقوم به الميليشيا الحوثية من اختراقات للقانون الدولي والإنساني.

وأشار المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف إلى الاجتماع الذي عقده صاحب السمو الملكي الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز قائد القوات المشتركة مع مشائخ وأعيان محافظة حجة بالمحافظة مؤخراً وما صدر عن سموه عقب المؤتمر من مباركه للجهود والتنسيقات التي تمت مابين قيادة القوات المشتركه ومشائخ وأعيان محافظة حجه لتنسيق العمليات العسكرية في المحافظة, وأنها تأتي إمداداً للتنسيقات المستمرة بين قيادة القوات المشتركه مع مشائخ وقبائل المحافظات اليمنية, وكذلك تنسيق مابعد العمليات العسكرية من مشاريع إعادة الإعمار والمشاريع المستدامه في المحافظات اليمنية.

وأكد العقيد المالكي استمرار الميليشا الحوثية الإرهابية في تهديد الملاحة البحرية أو الملاحة البحرية للتجارة العالمية في مضيق باب المندب وفي البحر الأحمر, مشيراً إلى ماجرى مؤخراً من تسيير أحد الزوارق المفخخه من شواطئ الحديدة بطريقة عشوائية, حيث قامت قوات التحالف البحرية بمتابعته وباجراءات تم تطبيقها من التشكيل البحري اليمني وبفضل الله تم اعطاب الزورق أثناء انطلاقه في ممرات الملاحة البحرية والتجارة العالمية, حيث تم فحص الزورق ومن ثم تفجيره في المياه.

وفي جانب العمليات الإنسانية, أوضح العقيد المالكي أن المنافذ الإغاثية الجوية والبحرية والبرية بعدد 22 منفذاً إغاثياً لا تزال تعمل بالطاقة الاستيعابية لدخول المواد اللازمة وكذلك المواد الإغاثية للمنظمات الأممية والمنظمات الدولية, مؤكداً استمرار التحالف في إصدارالتصاريح للطلبات الواردة التي تحمل الواردات والمواد اللازمة أو الإغاثية والإنسانية.

وبين أن عدد التصاريح الجوية والبرية والبحرية التي منحت بلغت 29,925 ألف تصريح, مؤكداً أن القيادة المشتركة منحت التصاريح بنسبة 98% إلى جانب أن هناك عدد من التصاريح يتم إرجاعها إلى منظمة الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في جيبوتي ويتم معالجتها.

وأكد عدم صحة الادعاء الوارد من الميليشيا الحوثية بأن التحالف قام بتعطيل سفينة تدعى "ثريا", حيث أعطيت السفينة التصاريح كذلك اعطيت سفينة اخرى تسمى "ملقتر إم" التصاريح بعد تواصلها مع قيادة التحالف البحرية ووصلت إلى منطقة الانتظار ولم يكن هناك أي اتصالات مع قوات التحالف وبعد معالجة الموقف من خلال التواصل مع الوكيل الملاحي تم السماح لها بالتوجة الى ميناء الحديدة.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، أن عدد المستفيدين في الداخل اليمني سواء في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابين أو سيطرة الحكومة الشرعية بلغ أكثر من الخمسة ملايين مستفيد من المساعدات, مشيراً إلى الاحتفال الذي أقامه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بإعادة تأهيل دفعة جديدة للأطفال المجندين في اليمن, وإلى ماتم مؤخراً من تسليم 7 أطفال للحكومة اليمنية الشرعية من قبل التحالف.

وعن الجانب العملياتي وماتحقق من إنجازات ميدانية على الأرض, أشار العقيد المالكي إلى أنه ومن خلال استمرار الضغط في كل من جبهتي صعدة والحديدة تحديداً في صعدة تواصل قوات الجيش الوطني مدعومة من التحالف التقدم باتجاه أبواب الحديد ومابعدها في مديرية باقم لتأمينها ومواصلة العمليات لاستكمال قطع خطوط المواصلات, كما تقدمت القوات باتجاه صعدة من الشرق وذلك بعد تطهير الحاضنة من الحوثيين, فيما تم السيطرة على جبل قشعان وجزء من وادي سلقه وعمليات تحقق في هذا المحور, مبيناً أنه تم وبعد تأمين مديرية الفرعة وإعادة السكان إليها تستعد قوات الجيش الوطني اليمني للتقدم باتجاه الخط الدولي لقطع خطواط الإمداد, وذلك لتضييق الخناق على المليشيات الحوثية في صعدة وتم السيطرة على تقاطع شعيب العرافق وشعيب البيجد وتأمينه, كما تابعت قوات الجيش الوطني بدعم من التحالف باستمرار السيطرة على المواقع الحاكمة للسيطرة على ملاحيض, وكذلك تطهيرها وتأمينها من الميليشيات الحوثية بعدها تم السيطرة على مديرية حيران, وتوجهت القوات شرقاً وحرر قرابة أكثر من 50 كيلو متراً مربعاً في هذه المنطقة وقامت القوات المشتركة بعمليات إعادة الاستقرار بالمحافظة وتقديم المساعدات الإنسانية والسلال الغذائية للمواطنين, مؤكداً استمرار العمليات وتأمين وتعزيز المنطقة بالكامل.كما نفذت القوات الشرعية في الجوف عمليات عرضية هجومية على عدة محاور بمشاركة ومساندة راجمات الصواريخ والمدفعية السعودية وتم تدمير 3 أطقم معادية وتكبيد الميلشيات الحوثية عدد من القتلى, كما تهدد الميليشيا الحوثية أيضاً الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر, حيث تم الخميس الماضي اكتشاف 6 ألغام بحرية زرعتها الميليشيا الحوثية وقامت قوات التحالف البحرية وتشكيل البحري اليمني بتفجير هذه الألغام, حيث يتم اطلاقها بطريقة عشوائية في خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية وتهديد السفن العابرة لمضيق باب المندب والبحر الأحمر.

وتطرق إلى إعلان قيادة التحالف في الأسبوع الماضي عن استهداف دفاع جوي من نوع سام 6 كانت الميليشيا الحوثية على وشك استخدام الدفاع الجوي في تهديد الملاحة الجوية وخصوصا مع وجود بعض الرحلات المتوجهة إلى العاصمة صنعاء لطائرات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة, مؤكداً أن هذه القدرات لايمكن أن تكون في أيدي الميليشيا الحوثية.

واستعرض العقيد المالكي, جملة من الانتهاكات الحوثية للقانون الدولي الإنساني باستخدام الأعيان المدنية واتخاذ المدارس والمساجد والمستشفيات والأماكن المدنية بغرض عدم استهدافها من قبل قوات التحالف.

وتطرق المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف, إلى جملة من العمليات العسكرية التي نفذتها قوات التحالف المشتركة ضد أهداف لميليشيا الحوثي, إلى جانب استعراض عدد الصواريخ والمقذوفات التي أطلقت باتجاه المملكة حتى 27 أغسطس 2018 البالغة 182 صاروخاً، 66351 مقذوفاً, فيما بلغ إجمالي خسائر الميليشيا الحوثية من تاريخ 14 أغسطس 2018م حتى 27 أغسطس 2018م 535 من المواقع والأسلحة والمعدات, في حين وصل عدد القتلى من العناصر الإرهابية الحوثية إلى 1375 قتيلاً.

