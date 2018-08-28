استراتيجية الشركات لاقتحام أسواق جديدة «1 من 2»

تقع الشركات في خضم سعيها للنمو ومحاولة الوصول لأسواق جديدة، في فخ تخصيص مصادرها لإبهار عملائها الحاليين، وتركيز جهودها بالاستثمار لإضافة قيمة لخدماتها الحالية. ولكنها لن تنجح بالوصول إلى المحيطات الزرقاء باتباعها لهذه الاستراتيجية.

تتطلع الشركات لامتلاك منتج مثل محرك البحث "جوجل" عندما يتعلق الأمر بوضع استراتيجية المحيط الأزرق. فهو محرك بحث يسهل التعامل معه ويتسم بالسرعة والدقة، كما تتيح لوغاريتماته خاصية فرز وتصنيف الملفات والصور والفيديوهات، التي تساعد الأشخاص بالوصول إلى المعلومات بسرعة تفوق توقعاتهم. فباستحواذه على ما يقرب 65 في المائة من الحصة السوقية على مستوى العالم، استطاع «جوجل» تطبيق استراتيجية المحيط الأزرق بشكل صحيح.

وتقوم استراتيجية المحيط الأزرق بشكل أساسي على التوسع في سوق أو قطاع جديد غير متشبع بالمتنافسين مقابل المحيط الأحمر الذي يشهد تزاحما في المنافسة بين الشركات لاقتطاع حصة من السوق.

ومن ثم جاء منتج نظارات جوجل، والذي تم الإعلان عنه في 2012، كما تم اختياره من قبل مجلة "تايم" كأحد أفضل الاختراعات لذلك العام. هدفت شركة جوجل من خلال إطلاق مشروع النظارات الرقمية الثوري، إلى إيجاد سوق ضخمة جديدة لأجهزة الكمبيوتر القابلة للارتداء. ولكن سرعان ما تحولت هذه الإثارة إلى خيبة أمل. فالمنتج تم إطلاقه بسعر 1500 دولار أمريكي ووسط ضجة كبيرة. ولكن كان رأي الناس بالنظارات كان مغايرا ووجدوا فيها أنها أقرب ما تكون إلى لعبة ذات تقنية عالية، وليس أداة تطبيقات قادرة على المنافسة ومن شأنها إحداث ثورة على صعيد الإنسانية. أعيدت النظارات إلى المختبر للعمل على إعادة تصميمها بعد أقل من عامين من إطلاق النموذج الأولي.

أين يكمن الخطأ؟ وما الذي يتوجب على فريق مشروع نظارات جوجل فعله بشكل مختلف لتفادي تكرار مثل هذا السيناريو؟ بداية ينبغي أن نفهم الأخطاء الستة لاستراتيجية المحيط الأحمر، وهي عبارة عن افتراضات صريحة وضمنية، غالبا ما يعمل المديرون بموجبها لاتخاذ خطوات استراتيجية عند إيجاد أسواق جديدة.

الخطأ الأول: التركيز على إسعاد العملاء الحاليين:

يأتي زيادة الطلب على السلعة في صميم جميع استراتيجيات التسويق. ولكن غالبا ما يفترض مديرو التسويق أنه يتوجب عليهم التركيز على إسعاد عملائهم الحاليين في سبيل تحقيق ذلك. بالرغم أن ذلك يعد أمرا جيدا، ولكنه من غير المرجح أن يساعد على إيجاد أسواق جديدة. وفي المقابل تحتاج المؤسسات إلى تحويل تركيزها على العملاء المحتملين لتحقيق ذلك. فما هو عدد الأفكار المبتكرة التي سنحصل عليها من سؤال العملاء الحاليين عن الطريقة التي تجعلهم أكثر سعادة ورضا بالمنتج؟

الخطأ الثاني: التعامل مع الاستراتيجيات التسويقية على أنها استراتيجيات متخصصة.

ركز التسويق بشكل كبير على تحديد الشرائح السوقية من أجل الوصول إلى أسواق متخصصة والسيطرة عليها أكثر من أي وقت مضى. وعلى الرغم من جدوى استخدام الاستراتيجيات المتخصصة في بعض الأحيان، إلا أن اكتشاف الأسواق المتخصصة في السوق الحالية يختلف كليا عن إيجاد سوق جديدة. على سبيل المثال: شركة طيران سونغ التابعة للخطوط الجوية دلتا، التي لم تستطع الصمود طويلا، حيث استهدفت شريحة معينة من العملاء - المرأة المهنية العصرية ـــ وبذلك يتطلب منها التركيز على احتياجات ورغبات تختلف عن تلك الموجهة لرجال الأعمال والشرائح الأخرى. هدفت استراتيجية الشركة إلى سد الفجوة في السوق الحالية، ولكن مع الوقت سرعان ما ثبت صغر حجم هذه الشريحة، ما أثر في قدرتها على الاستمرار.

الخطأ الثالث: الخلط بين الابتكارات التكنولوجية واستراتيجيات إنشاء الأسواق ينظر إلى كل من البحوث والتطوير، والابتكارات التكنولوجية على أنها المحرك الرئيس لتطوير السوق وازدهار القطاع الصناعي. ولكن إيجاد سوق جديدة ليس له صلة وثيقة بالابتكار التكنولوجي. وكدليل على ذلك هناك "ستاربكس" الذي استطاع قلب صناعة القهوة رأسا على عقب من خلال تحويل تركيزه على تجربة العملاء بدلا من مجرد بيع القهوة كسلعة. أو النظر لشركة جي سي ديكو، التي أطلقت العنان لاستراتيجية المحيط الأزرق بمجال الإعلانات الطرقية، من خلال تجهيز وصيانة الأثاث الطرقي لمصلحة البلديات مقابل حصولها على مواقع رئيسية بمركز المدينة لعرض إعلاناتها، حيث فتحت هذه الخطوة الاستراتيجية أمامها أسواقا جديدة دون الحاجة للجوء إلى التكنولوجيا المتطورة... يتبع.