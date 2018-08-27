مؤشرا البحرين العام والاسلامي يغلقان على انخفاض

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,347.94 بانخفاض قدره 3.71 نقاط عن معدل الإقفال السابق ، كما اغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 966.45 بانخفاض قدره 3.47 نقاط عن معدل أقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة 4 ملايين و 928 ألفاً و 399 سهماً بقيمة إجمالية قدرها مليون و 658 ألف و 13 دينار بحريني تم تنفيذها من خلال 132 صفقة.