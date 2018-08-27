أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,347.94 بانخفاض قدره 3.71 نقاط عن معدل الإقفال السابق ، كما اغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 966.45 بانخفاض قدره 3.47 نقاط عن معدل أقفاله السابق.
وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة 4 ملايين و 928 ألفاً و 399 سهماً بقيمة إجمالية قدرها مليون و 658 ألف و 13 دينار بحريني تم تنفيذها من خلال 132 صفقة.
مؤشرا البحرين العام والاسلامي يغلقان على انخفاض
أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,347.94 بانخفاض قدره 3.71 نقاط عن معدل الإقفال السابق ، كما اغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 966.45 بانخفاض قدره 3.47 نقاط عن معدل أقفاله السابق.
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