تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية

سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم، مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب والمصريين نحو الشراء.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 800 مليون جنيه ليبلغ مستوى 6ر855 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 1.4 مليار جنيه تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية (إيجي إكس 30) بنسبة 02ر0% لينهي التعاملات عند مستوى 64ر15236 نقطة، وانخفض مؤشر (إيجي إكس 70) للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 1ر0% ليبلغ مستوى 6ر738 نقطة، وامتدت الانخفاضات لمؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا الذي هبط بنحو 15ر0% ليبلغ مستوى 25ر1896 نقطة.

وفي ختام التعاملات تراجعت أسعار أسهم 60 شركة، فيما ارتفعت أسعار أسهم 57 شركة وحافظت أسهم 52 شركة على أسعار إغلاقها السابقة.