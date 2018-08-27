الرئيس المصري ونظيره الفيتنامي يشهدان التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم في مختلف المجالات

شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفيتنامي تران داي كوانج اليوم بالقاهرة، التوقيع على عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم بين البلدين لتعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات.

وشملت المذكرات التي تم توقيعها، مذكرة تفاهم بين المعهد الدبلوماسي المصري بوزارة الخارجية المصرية ووزارة الشئون الخارجية بفيتنام، ومذكرة تفاهم في مجال التمويل والبورصة ودعم الاستثمار، وأخرى في قطاع البترول، ورابعة في مجال تجارة الأرز وخامسة في مجال الزراعة.

وتضمنت أيضا مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الترويج للصادرات، ومذكرة تفاهم في مجال المعاملات التجارية، واتفاقية تآخي بين محافظة الأقصر ومدينة لين بين.