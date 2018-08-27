"وول ستريت" تبدأ تعاملاتها على ارتفاع وسط تفاؤل بالاقتراب من اتفاق تجاري بين أمريكا والمكسيك

ارتفعت الأسهم الأمريكية عند الافتتاح اليوم الاثنين، وصعد المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك إلى مستويات قياسية، بدعم من أنباء عن أن الولايات المتحدة والمكسيك تقتربان من اتفاق تجاري.

وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 92.36 نقطة، أو 0.36 بالمئة، إلى 25882.71 نقطة.

وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار عشر نقاط، أو 0.35 بالمئة، إلى 2884.69 نقطة.

وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 43.67 نقطة، أو 0.55 بالمئة، إلى 7989.64 نقطة.