حديقة حيوان في فيينا تجتذب الزوار بحيوان باندا موهوب في الرسم

وجدت حديقة حيوان في فيينا مصدر جذب جديد للزوار .. "الباندا الرسامة". فقد تعلمت يانج يانج الباندا التي أنجبت توأمين قبل عامين استخدام الفرشاة في رسم لوحات صغيرة وجرى بيع 100 منها على الانترنت مقابل 500 يورو للواحدة لجمع المال لإصدار كتاب مصور عن حيوانات الباندا في حدائق حيوان النمسا. وتذكر أعمال يانج يانج التجريدية بالمحاولات الأولى لطفل صغير فهي عبارة عن بقع سوداء على ورق أبيض.