الأسهم الأوروبية ترتفع .. وتسلا تهبط في ألمانيا

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم بعدما ألقى رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول كلمة داعمة للسوق، وفي ظل مؤشرات على إحراز تقدم في اتفاق بين أمريكا والمكسيك بخصوص اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا). وكان سهم شركة تسلا الأمريكية لصناعة الأجهزة الكهربائية والمدرجة في ألمانيا من بين أكبر الخاسرين حيث هبط أكثر من 3% في التعاملات المبكرة في بورصة تريدجيت بعدما تخلى الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك عن مساعيه لإلغاء إدراج الشركة في البورصة. وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2% بحلول الساعة 07:30 بتوقيت جرينتش وصعد المؤشر داكس الألماني 0.4% عقب تداولات آسيوية أقوى بعدما أبقى باول على توقعات مجلس الاحتياطي بالرفع "التدريجي" لأسعار الفائدة.

والأسواق البريطانية مغلقة بمناسبة عطلة عامة. وكان مؤشر قطاع السيارات هو الأفضل أداء إذ صعد 0.7% بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت إن اتفاقا تجاريا مع المكسيك بات وشيكا. وارتفعت أسهم بي.إم.دبليو وفولكسفاجن ودايملر بنسب تراوحت بين 1 و 1.4%. وتعتمد شركات صناعة السيارات الألمانية على التجارة السلسة بين المكسيك وأمريكا لبيع سيارات مصنعة في مصانع مكسيكية إلى السوق الأمريكية. وقفز سهم مترو 17% بعدما أعلنت سيكونومي أنها قد تنضم لشركة هانييل ذات الملكية العائلية في بيع حصة بشركة التجزئة الألمانية إلى مجموعة مستثمرين بقيادة الملياردير التشيكي دانيال كريتنسكي.