النفط يهبط متأثرا بالخلافات التجارية بين أمريكا والصين

هبطت أسعار النفط اليوم الاثنين بفعل مخاوف من أن يقوض الخلاف التجاري الأمريكي الصيني النمو الاقتصادي العالمي، وإن كانت العقوبات الأمريكية المرتقبة على قطاع النفط الإيراني حالت دون تكبد الخام مزيدا من الخسائر وفقا لما قاله بعض التجار. وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 75.63 دولار للبرميل بحلول الساعة 0654 بتوقيت جرينتش، بانخفاض قدره 19 سنتا عن سعر الإغلاق السابق. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتا إلى 68.42 دولار للبرميل. وقال التجار إن نشاط التداول كان محدودا بسبب عطلة عامة في بريطانيا. ومن المقرر أن تفرض واشنطن عقوبات تستهدف صادرات النفط الإيرانية اعتبارا من نوفمبر .